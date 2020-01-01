  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أول تعليق إماراتي على المصالحة الخليجية

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق إماراتي على المصالحة الخليجية



أبوظبي/سما/

علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة على قرب الصلح الخليجي المرتقب لإنهاء الأزمة الخليجية.

غرد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".

وتابع: "وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".


​وكان أمير دولة الكويت قد أعلن، الجمعة الماضية، عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".


واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.
وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.

#الامارات #المصالحة الخليجية #الأزمة الخليجية #الكويت #السعودية #قطر #الخليج العربي #وزير الخارجية القطري #محمد بن عبد الرحمن #فيصل بن فرحان #البحرين #مصر #الأمير فيصل بن فرحان #الدوحة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الأخبار الرئيسية

ابو عمار

محلل إسرائيلي: لولا وقف التمويل السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية لما وقّعت اتفاق “أوسلو”

توضيحية

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

860x484

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

الحكومة توضح أسباب إغلاق بعض المحافظات واستثناء محافظات أخرى

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة