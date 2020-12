بسبب تجديدها ملعب التنس الخاص بالبيت الأبيض..الأمريكيون يشبهون ميلانيا ترامب بـ"ماري أنطوانيت"

تواجه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، استياء الكثير من الأمريكيين، وذلك بعد أن صرحت أمس، عن استكمال تجديد الجناح الخاص بملعب التنس في البيت الأبيض.

ففي بيان صحفي كان قد وزعه البيت الأبيض، يوم أمس، قالت فيه ميلانيا: "يسعدني أن أعلن الانتهاء من جناح التنس في البيت الأبيض. شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمي البيت الأبيض الكرماء. آمل أن تعمل هذه المساحة الخاصة كمكان للترفيه والتجمع للعائلات الأولى في المستقبل".

وبعد هذا المنشور، غرد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع "تويتر"، على صفحة ميلانيا الرسمية، عبروا عن استيائهم، وعدم اكتراثهم لمثل هذا المشروع، خاصة وأن أمريكا تعاني من ازياد كبير في نسبة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد، والذي يمثل الأولوية الأكبر للعديد من الأشخاص الآخرين في الوقت الحالي.

We are a week away from passing 300,000 Americans killed by COVID and Melania Antoinette over here updated the tennis court as her act of civic service this year. https://t.co/M5j7ozktAl



وقد شبه مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، ميلانيا بـ "ماري أنطوانيت"، الملكة الفرنسية التي تجاهلت المواطنين الذين ماتوا جوعا ووصل عددهم إلى 40 ألف مواطن في ذلك الوقت، دون أن تكترث لأمرهم. وقالوا بأنه اليوم، تشهد الولايات المتحدة الامريكية تزايدا كبيرا في عدد الوفيات تجاوز 280 ألف حالة وفاة.

And in Hell, Marie Antoinette breathes a sigh of relief. She's off the hook now. (Note: During France's Reign of Terror 40,000 people died. At our current death rate from COVID, more Americans than that die every two weeks. But...tennis anyone?) https://t.co/AgSmKhFO2H