  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بسبب تجديدها ملعب التنس الخاص بالبيت الأبيض..الأمريكيون يشبهون ميلانيا ترامب بـ"ماري أنطوانيت"

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب تجديدها ملعب التنس الخاص بالبيت الأبيض..الأمريكيون يشبهون ميلانيا ترامب بـ"ماري أنطوانيت"



وكالات

تواجه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، استياء الكثير من الأمريكيين، وذلك بعد أن صرحت أمس، عن استكمال تجديد الجناح الخاص بملعب التنس في البيت الأبيض.

ففي بيان صحفي كان قد وزعه البيت الأبيض، يوم أمس، قالت فيه ميلانيا: "يسعدني أن أعلن الانتهاء من جناح التنس في البيت الأبيض. شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمي البيت الأبيض الكرماء. آمل أن تعمل هذه المساحة الخاصة كمكان للترفيه والتجمع للعائلات الأولى في المستقبل".

وبعد هذا المنشور، غرد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع "تويتر"، على صفحة ميلانيا الرسمية، عبروا عن استيائهم، وعدم اكتراثهم لمثل هذا المشروع، خاصة وأن أمريكا تعاني من ازياد كبير في نسبة الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد، والذي يمثل الأولوية الأكبر للعديد من الأشخاص الآخرين في الوقت الحالي.


وقد شبه مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، ميلانيا بـ "ماري أنطوانيت"، الملكة الفرنسية التي تجاهلت المواطنين الذين ماتوا جوعا ووصل عددهم إلى 40 ألف مواطن في ذلك الوقت، دون أن تكترث لأمرهم. وقالوا بأنه اليوم، تشهد الولايات المتحدة الامريكية تزايدا كبيرا في عدد الوفيات تجاوز 280 ألف حالة وفاة. 


كما اشتكى آخرون من إهدار أموال الضرائب في مشروع بناء التنس بالبيت الأبيض، على الرغم من أن الحكومة قالت إن المشروع تم تمويله من خلال تبرعات شخصية.

علاوة على ذلك، ففي غضون أكثر من شهر بقليل، لن تتمكن ميلانيا وبقية أفراد عائلتها من استخدام ملعب التنس هذا على الإطلاق حيث سيكونون قد أفسحوا المجال للرئيس الجديد جو بايدن وعائلته.

يشار إلى أنه تم تمويل تجديد ملعب التنس في البيت الأبيض من قبل مانحين خاصين غير محددين. حيث بدأ التخطيط  لعملية التجديد هذه في عام 2018 وتم منح الموافقة من قبل لجنة الفنون الجميلة واللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة السنة الماضية، لذا فقد تأخر الانتهاء منه.

وتعتبر هذه هي ثاني عملية تجديد رفيعة المستوى للبيت الأبيض، بعد حديقة الورود الشهيرة التي قامت بها ميلانيا، في أغسطس/آب الماضي، والتي شبهها بعض المعلقين بـ "المقبرة".

#ميلانيا ترامب #البيت الأبيض #تويتر #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الأخبار الرئيسية

اتحاد الموظفين يحذر: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق "أونروا" بهذا الموعد!

ابو عمار

محلل إسرائيلي: لولا وقف التمويل السعودي لمنظمة التحرير الفلسطينية لما وقّعت اتفاق “أوسلو”

توضيحية

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

860x484

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

الحكومة توضح أسباب إغلاق بعض المحافظات واستثناء محافظات أخرى