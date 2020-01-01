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لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى



غزة /سما/

أفاد رئيس لجنة طوارئ محافظة غزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة وفاة لمواطن (63 عاماً) أصيب للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وأضاف أبو سلمية في تصريحات لإذاعة (القدس): أن المريض ظهرت عليه أعراض بسيطة في الإصابة الأولى، ثم تدهورت حالته الصحية بعد شهرين، وتبين أنه مصاب مرة أخرى بفيروس كورونا.

وقال أبو سلمية: لم تنجح إجراءات الطاقم الطبي في منع تدهور الحالية الصحية لهذا المواطن، بعد رجوع الفيروس له مرة أخرى.

وشدد على أنه تم إجراء أكثر من عملية فحص للمواطن لأكثر من مرض مثل الخنازير والطيور، وتبين بعد ذلك أنه مصاب بفيروس (كورونا) وهذا مؤشر خطير.

وأضاف رئيس لجنة طوارئ محافظة غزة: نتعامل مع جميع المواطنين كأنهم مصابون بفيروس (كورونا)، والوضع الصحي خطير، ويجب أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة بكل جدية.

وأكد أبو سلمية، أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة بغزة لمتابعة حالة المواطن، حول كيفية رجوع الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وتابع: التحويلات الطبية عادت بنسبة 70% إلى عهدها السابق، والمرضى المسافرون عبر معبر بيت حانون يمكنهم معرفة نتائج الفحص لفيروس (كورونا) عبر هواتفهم المحمول.
 

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