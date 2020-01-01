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تركي آل الشيخ يثير تفاعلا واسعا بعد "رد تاريخي" من السيسي على صحفي حاول إحراجه

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يثير تفاعلا واسعا بعد "رد تاريخي" من السيسي على صحفي حاول إحراجه



وكالات

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، على جواب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن سؤال من صحافي فرنسي حول قضية الحريات والسجناء السياسيين في مصر.

وقال السيسي في مقطع الفيديو الذي نشره آل الشيخ والذي يأتي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "اهتمامكم في هذا الأمر، أمر يعني وكأننا نقدم وكأننا لا نحترم الناس وعنيفين شرسين مستبدين والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أنكوا تتكلموا فيه، لا يليق أن تقدمونا به، لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت".


وتابع السيسي قائلا: "لأن الدولة المصرية والشعب المصري إلي فيه أكثر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله هذا أمر انتهى مش موجود، أنا مش عايز أقول كلام يؤخذ على أنه كلام حماسي فقط ولكن أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع خلال هذه المدة أن يعمل مش قواعد بقا في مصر بل قواعد في العالم كله".

وعلق تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلا: "رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة وقاد السفينة إلى بر الأمان ... أنا لا أتكلم من فراغ ... أنا تشرفت بالجلوس معاه عدة مرات ... شفت وسمعت بعيني وباذني حبه لبلده ولشعبه ... دمث الخلق وحازم في الحق ... ربنا يحميك ويحقق أمانيك لشعبك العظيم ... من سعودي بقلب مصري".

#تركي آل الشيخ #عبد الفتاح السيسي #ايمانويل ماكرون #السعودية

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