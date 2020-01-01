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صلاح عبد الله يطالب متابعيه بالدعاء للفنانة صابرين بعد إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح عبد الله يطالب متابعيه بالدعاء للفنانة صابرين بعد إصابتها بفيروس كورونا



وكالات

طالب الفنان المصري صلاح عبد الله، متابعيه، صباح اليوم الثلاثاء، بالدعاء للفنانة صابرين، بعد اكتشاف إصابتها مؤخرا بفيروس "كورونا".

ونشر عبد الله، صورة لصابرين عبر حسابه على "إنستغرام"، مع تعليق جاء فيه: "سلامتك يا صابرين، خفيفة بإذن الله، وشوية وهنقول حصل خير إن شاء الله، دعواتكم للغالية قوي وأسرتها".


وأعلنت الفنانة المصرية صابرين، قبل يومين، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك "إيجابي كورونا الحمد لله دعواتكم".

وقالت صابرين باكية في مداخلة هاتفية: "الفيروس له خضة كبيرة جدا، ولكنه في الحقيقة دور برد، إنما خطورته في إنه مبقاش بأعراض، وده اللي أنا بحذر منه كل شعوب الدنيا".

#صلاح عبدالله #الفنانة صابرين #فيروس كورونا

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