قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في عام 2020... تراجع عربي وميركل ما زالت تتصدر المشهد

وكالات

شهدت قائمة مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، لأقوى 100 امرأة للعام الجاري 2020، تراجعا عربيا، بينما واصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل الاحتفاظ بالمركز الأول.

وهذه هي المرة العاشرة التي تحتفظ فيها أنغيلا ميركل بصدارة القائمة السنوية للمجلة الأمريكية.

وواصلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في احتلال الوصافة في قائمة 2020 منذ العام الماضي.

ولأول مرة، جاءت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في المركز الثالث بقائمة 2020، بدلا من رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي تراجعت للمركز السابع.

ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن هاريس هي أول امرأة وأول أمريكية من أصل أسود وأول أمريكية آسيوية تنتخب لمنصب نائب الرئيس.

44 days from now.

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/z7GQFEsshW — Charles Campisi (@1813Doncarlo) December 7, 2020



كذلك تضم قائمة هذا العام لمجلة "فوربس" نساء استطعن أن يهزمن فيروس "كورونا" المستجد، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، التي احتلت رقم 32، بعد تمكنها من هزيمة الموجة الأولى والثانية من الفيروس في بلدها من خلال تطبيق الإغلاق الصارم والحجر الصحي.

فيما جاءت رئيس تايوان، تساي إنغ وين، في المركز37 بالقائمة، لتنفيذها برنامجا صارما لتتبع الإصابة بمرض (كوفيد-19) منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2020، وكانت النتيجة فقدان الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة حتى الآن سبعة أشخاص فقط بسبب الفيروس.

وبالنسبة للحضور العربي، لوحظ في قائمة العام الحالي تراجع سيدة الأعمال الإماراتية، رجاء عيسى القرق، من المركز 84 في العام الماضي إلى الـ89 في قائمة 2020، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي.

نبارك لسعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، حصولها على الدكتوراة الفخرية من جامعة كوينز بلفاست البريطانية العريقة لدورها الرائد في مجال إدارة الأعمال والتعليم لتصبح بذلك أول سيدة إماراتية تحصل على مثل هذه الشهادة التقديرية من جامعة كوينز pic.twitter.com/bzUci4mXRO — MBRU (@MBRUniversity) June 29, 2018



كما تراجعت، سيدة الأعمال السعودية، رانيا نشار، للمركز قبل الأخير (99) بعدما كانت في المركز 97 في قائمة العام الماضي.

ونشار هي أول سعودية تقود مجموعة مصرفية داخل المملكة العربية السعودية، بعدما أصبحت المدير التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية (البنك السعودي الأمريكي).

رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية في تصريح لقناة العربية : #اكتتاب_أرامكو جمع 73 مليار ريال سعودي حتى الآن. pic.twitter.com/wOgcP7e2MC — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) November 21, 2019



كما أن نشار هي أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في المركز الـ46 بقائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة لعام 2020، والتي أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أنها ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أن الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها ​الأمير فيليب​ سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرا لسنيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.



وعلى المستوى الفني، فقد جاءت المغنيتات الأمريكيات، ريهانا وبيونسيه وتايلور سويفت والممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المراكز 69 و72 و82 و92 بالترتيب.