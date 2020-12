قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في عام 2020... تراجع عربي وميركل ما زالت تتصدر المشهد

شهدت قائمة مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، لأقوى 100 امرأة للعام الجاري 2020، تراجعا عربيا، بينما واصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل الاحتفاظ بالمركز الأول.

وهذه هي المرة العاشرة التي تحتفظ فيها أنغيلا ميركل بصدارة القائمة السنوية للمجلة الأمريكية.

وواصلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في احتلال الوصافة في قائمة 2020 منذ العام الماضي.

ولأول مرة، جاءت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في المركز الثالث بقائمة 2020، بدلا من رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي تراجعت للمركز السابع.

ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن هاريس هي أول امرأة وأول أمريكية من أصل أسود وأول أمريكية آسيوية تنتخب لمنصب نائب الرئيس.

