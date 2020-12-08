  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة "مهمة جداً" ومطلوب رفع الحصار

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة "مهمة جداً" ومطلوب رفع الحصار



غزة /سما/

رحّب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بزيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، لدى السلطة الفلسطينية، إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة العمل على رفع الحصار، وتأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية بشكل عاجل.

ووصف الخضري في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء 8/12/2020، الزيارة بأنها في غاية الأهمية، حيث الأوضاع الصحية والإنسانية والاقتصادية المتدهور بشكل غير مسبوق في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد لـ 14 عاماً، بالإضافة إلى ما نتج عن تفشي فيروس (كورونا) في ظل تهالك القطاعين الصحي والاقتصادي.

وقال الخضري: "بكل تأكيد الزيارة ستكشف حقائق غاية في الأهمية للسفراء، عن آثار الحصار الإسرائيلي التي أوصلت 85٪ من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، ورفعت معدلات البطالة إلى قرابة 60٪، فيما ارتفع العجز بشكل كبير في المستلزمات الطبية لمواجهة (كورونا).

وشدد على ضرورة أن يترتب على ذلك خطوات عملية ملموسة باتجاهين، الأول وبشكل عاجل تأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية، ووضع خطط للحد من معدلات البطالة، بإقامة مشروعات تنمية تحد من معدلات البطالة والفقر.

وأضاف: "الاتجاه الثاني ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار، وتمكين شعبنا في غزة من العمل بحرية دون قيود، سواء في حركة المعابر للبضائع أو في تنقل الأفراد دون قيود، حيث كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية".

وأشار الخضري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال يفرض قيوداً على دخول مئات السلع والبضائع إلى غزة، أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك على عملية التصدير، ما يفاقم من معاناة القطاعات الاقتصادية (الصناعية والتجارية والزراعية).

وبين أن 80٪ من المصانع في حكم المُغلقة، بسبب العدوان والحصار، ونحو 400 ألف عامل مُعطل عن العمل.

وجدد الخضري، التأكيد على أن الحصار المفروض على غزة غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال: "بالتالي كل خطوة تجاه العمل على رفع الحصار عن غزة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية والصحية، تأتي منسجمة مع كل مبادئ القانون الدولي، وعليه مطلوب تنفيذ خطوات واضحة، إثر هذه الزيارة المُقدرة من وفد الاتحاد الأوروبي".

#النائب الخضري #جمال الخضري #حصار غزة #الاتحاد الاوروبي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي .. بوابة التوظيف

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

الأخبار الرئيسية

توضيحية

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

860x484

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة.. "الوضع صعب ومعقد جدًا وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا"

الحكومة توضح أسباب إغلاق بعض المحافظات واستثناء محافظات أخرى

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة

اتحادات الموظفين: الإدارة تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويجب استبدال القيادة الحالية والاونروا ترفض