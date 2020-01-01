سفير روسيا لدى لبنان يجدد تأكيد موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا

بيروت /سما/

جدد سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف، تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والالتزام بقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة.

جاء ذلك لدى لقائه في العاصمة اللبناية بيروت، اليوم الثلاثاء، مع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات.

بدوره ثمن السفير دبور، وفق بيان للسفارة، مواقف روسيا الاتحادية الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وتطلعاته في الحرية والعودة والاستقلال، مؤكداً حق شعبنا في مواصلة كفاحه الوطني المشروع حتى انهاء الاحتلال، مقدراً الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية ووحدة الموقف الفلسطيني.