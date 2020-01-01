"التربية" و"العربية الأمريكية" تطلقان الماراثون الافتراضي الأول "خطوة ومعلومة"

رام الله /سما/

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الجامعة العربية الأمريكية الماراثون الافتراضي الأول "خطوة ومعلومة"، والذي يستهدف المرحلتين الثانوية والأساسية العليا من كلا الجنسين في جميع مدارس الوطن.

وتم إطلاق الماراثون مركزياً في مديريات رام الله والبيرة والخليل وطولكرم بمشاركة أعداد محدودة من الطلبة، ونُفّذ افتراضياً في باقي المديريات بحيث يقوم كل متسابق بالجري وحده لمدة 20 دقيقة بمرافقة جهازه النقال الذي يسجل عدد الخطوات التي يجتازها المتسابق باستخدام برنامج "Health"، ثم ترسل النتيجة عبر رابط مخصص لاستقبال النتائج، ويتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى عدد من الخطوات ضمن زمن محدد.

وشارك في فعالية الإطلاق المركزية التي جرت أمام مقر وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وكيل الوزارة، رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي بصري صالح، ومدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس، ومدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، وعميدة كلية الرياضة في الجامعة الأمريكية سبأ جرار.

وأكد صالح أهمية هذا النشاط الرياضي الوطني، مُهدياً هذا الماراثون إلى روح الشهيد الطفل علي أبو عليا من قرية المغيّر الذي أعدمته قوات الاحتلال بدم بارد، مشدداً على سعي الوزارة الدائم لإبقاء الطلبة في حالة تنافسية رياضية، معتبراً المدرسة رافداً أساسياً لمختلف الرياضات.

وشدّد صالح على أهمية استثمار هذه الأفكار الخلاقة التي تُضفي حالة من الاستمرارية والتنافسية بين الطلبة، الأمر الذي من شأنه اكتشاف عديد المواهب في مختلف الرياضات.

وستعلن نتائج المسابقة منتصف الشهر الحالي، وستوزّع جوائز ومنح دراسية على الطلبة الفائزين مُقدّمة من الجامعة العربية الأمريكية.