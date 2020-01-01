"هنية": "المنحة المالية لن تتأثر بتوقف الدوري وسنلتزم بإجراءات مواجهة "كورونا"

غزة /سما/

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن المنحة المالية للأندية لن تتأثر بقرار لجنة الطوارئ الحكومية بإيقاف النشاط الرياضي، وسيتم صرف المبالغ المعلن عنها بعد انتهاء الإجراءات المالية والإدارية للمنحة، وذلك خلال لقاء هنية مع رؤساء وممثلي أندية الدرجتين الممتازة والأولى لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الأعلى بغزة، وأوضح هنية أن توقف دوري كرة القدم والنشاط الرياضي جاء تنفيذا لرؤية اللجنة الحكومية العليا لمواجهة "كورونا"، وضمن الإجراءات الجديدة التي بدء تنفيذها بإغلاق المدارس والجامعات والمساجد، والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت المقبلين.

كما نقل هنية تطمينات عصام القدومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي جرى خلال اللقاء والتأكيد على أن منحة الرئيس المالية المخصصة للأندية ستصرف في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كافة الترتيبات اللازمة، وتضمن الاتصال بالقدومي توجيه التحية من اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرؤساء الأندية والتمنيات بالتوفيق لجميع المنظومة الرياضية.

واستمع هنية لمطالب الأندية بخصوص توقف الدوري والإجراءات المطلوبة للحفاظ على النشاط الرياضي، وتدريبات الفرق في الملاعب وفق التعليمات التي تصدر من المجلس الأعلى، وكيفية التغلب على الأزمة الحالية.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية الالتزام بالإجراءات الحكومية، وضرورة الإسراع بتوفير الدعم المالي للأندية لمواجهة الأعباء المادية التي تعاني منها.