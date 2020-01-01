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تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشمل فرض رسوم مالية اكثر.. الداخلية تعلن الية جديدة لاصدار جواز السفر الفلسطيني



رام الله /سما/

اعلن وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب عن الية جديدة ستنفذ خلال الايام القادمة بشأن اصدار جوازات سفر فلسطينية بدل فاقد تشمل  فرض رسوم مالية اكبر والتقيد بالاجراءات القانونية التي لم تكن متبعة اضافة الى متابعة  عملية استصدار الجواز من قبل السفارات الفلسطينية بالخارج.

وافاد حرب في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، ان هذا القرار الجديد الذي  جاء في توصيات لجنة مختصة بمجلس الوزراء نظرا لما اوصت به بضرورة المحافظة وحماية الهوية الفلسطينية الحقيقية للمواطن الفسطيني وبعد ورود عدد كبير من طلبات الحصول على الجوازات بدل فاقد خاصة من خارج فلسطين .

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