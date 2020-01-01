السفير الروسي في تل أبيب: اسرائيل هي سبب المشاكل في الشرق الأوسط وليس ايران

القدس المحتلة/سما/

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف يوم الثلاثاء إن إسرائيل تزعزع استقرار الشرق الأوسط أكثر من إيران.

وقال فيكتوروف في السفارة الروسية في تل أبيب: "المشكلة في المنطقة ليست الأنشطة الإيرانية". "إنه نقص في التفاهم بين الدول وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في النزاع الإسرائيلي العربي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني."



عند سؤاله عما إذا كان النطاق المحدود نسبيًا للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين يزعزع استقرار المنطقة أكثر مما تفعله إيران من خلال وكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان ، رفض فيكتوروف فكرة تمويل إيران للجماعة الإرهابية الشيعية. .



وأضاف أن "إسرائيل تهاجم حزب الله ، وحزب الله لا يهاجم إسرائيل" ، في إشارة إلى قصف إسرائيل لقوافل الأسلحة الإيرانية وحزب الله وسوريا.

قال فيكتوروف إنه رأى الأنفاق الممتدة من لبنان إلى إسرائيل ، والتي استخدمها عناصر حزب الله لمحاولة مهاجمة إسرائيل ، وقال إنه "لا يوجد دليل على أن حزب الله أنشأ الأنفاق".

وقال السفير إن إسرائيل يجب "ألا تهاجم أراضي أعضاء الأمم المتحدة ذوي السيادة".



وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا هو تغيير في الموقف ، والذي من خلاله تعطي إسرائيل لروسيا إشعارا مسبقا قبل أن تهاجم المواقع الإيرانية بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية ، أجاب فيكتوروف بالنفي ، لأن "التنسيق يتعلق بأمان الجيش الروسي في سوريا".