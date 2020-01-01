رئيس لجنة الكنيست: ذاهبون للانتخابات

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي إيتان غينزبورغ، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ذاهبة لانتخابات رابعة وأنه يجب بدء التجهيز لذلك وعدم انتظار اليوم الذي سيتم فيه تمرير قانون حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدتها اللجنة، بشأن موعد الانتخابات الجديدة، حيث يرجح أن تجري في شهر مارس/ آذار المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة الانتخابات المركزية المحامية أورلي عدس، إن الكل يتفهم تحديات الحملة الانتخابية في خضم أزمة كورونا، مشيرةً إلى أن ذلك بحاجة لجهد كبير وستواجه اللجنة تحديات هائلة.

وأشارت إلى أن اللجنة تحتاج إلى مدة 90 يومًا للسماح بإجراء الانتخابات وإدارتها بشكل صحيح.