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الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان كمية كبيرة من الوقود المهرب في محافظة بيت لحم

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان كمية كبيرة من الوقود المهرب في محافظة بيت لحم



رام الله /سما/

ضبط جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي في بيت لحم، فجر اليوم الثلاثاء، وبإسناد الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع هيئة البترول، 3700 لتر سولار و600 لتر بنزين، وتلف 3000 لتر سولار مهرب.

وجاء ذلك بناءً على معلومات دقيقة مفادها بوجود نقطتان عشوائيتان لبيع الوقود المهرب في محافظة بيت لحم، وعليه تحركت قوة مشتركة من جهازي الضابطة والأمن الوقائي وبإسناد من الأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية وهيئة البترول إلى المكان، وتمكنت من ضبط الكمية المذكورة والتحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم تداول الوقود المهرب؛ لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

#الضابطة الجمركية

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