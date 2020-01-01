الشرطة تقبض على مطلوبين في 3 محافظات وتضبط مركبات غير قانونية

رام الله /سما/

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على أفراد مطلوبين للعدالة في نابلس، وسلفيت والخليل، كما ضبطت مركبات غير قانونية في المحافظتين الأخيرتين.

ففي نابلس، قبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية على 64 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدد من القضايا في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة قبضت على 64 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 54 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدد من القضايا.

وحررت 328 مخالفةً مروريةً إلى جانب تحرير مخالفات كمامة 646 لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

وفي سلفيت، قبضت الشرطة اليوم، على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 174 مذكرة قضائية، إلى جانب ضبطها وإتلافها 17 مركبة غير قانونية في المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف نشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بالقبض على 17 مطلوبا للعدالة صادر بحقهم 174 مذكرة قضائية وضبطت وأتلفت17 مركبة ودراجة غير قانونية في محافظة سلفيت".

وأضافت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولًا.

وفي السياق ذاته، قبضت الشرطة اليوم على 43 مطلوباً للعدالة وضبطت 15 مركبة غير قانونية في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة أنها قبضت على 43 طلوباً للعدالة صادر بحقهم 214 مذكرة قضائية وضبطت 15 مركبة غير قانونية.

وأضافت الشرطة أنه جرى التحفظ على المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم، بالإضافة لضبط المركبات غير القانونية ومخالفة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.