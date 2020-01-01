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الداخلية بغزة تُصدر توجيهاتها للمواطنين بشأن حظر التجول يومي الجمعة والسبت

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تُصدر توجيهاتها للمواطنين بشأن حظر التجول يومي الجمعة والسبت



غزة /سما/

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بقطاع غزة، على بدء سريان حظر التجول الكامل، يومي الجمعة والسبت في كافة محافظات القطاع.

وقالت الوزارة: "سيبدأ حظر التجول، مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة والنصف صباح يوم الأحد".

ودعت المواطنين للالتزام التام في البيوت، وعدم الخروج منها على الإطلاق خلال تلك الفترة، واتخاذ التدابير اللازمة مسبقاً، والتزود بكافة الاحتياجات الأساسية والتموينية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وسيتم تعطيل كافة المنشآت والقطاعات خلال فترة حظر التجول، وفي حال التعرض لأي طارئ، يرجى الاتصال على الرقم الوطني المجاني 109.

وشددت الوزارة على أن كل من يخالف التعليمات، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 

#غزة #وزارة الداخلية #اجراءات احترازية #حظر التجوال #فيروس كورونا

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