  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ بيت لحم: تسهيلات واجراءات خاصة للاحتفال بأعياد الميلاد

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم: تسهيلات واجراءات خاصة للاحتفال بأعياد الميلاد



بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة العليا في محافظة بيت لحم اتخذ قراراً بتوفير اجراءات خاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في بيت لحم رغم الحالة الوبائية، وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وأضاف حميد، في مؤتمر صحفي عقده في دار المحافظة، ان الجهات المختصة ستقوم بتسهيل الاحتفالات والمناسبات والبروتوكولات الصحية، وتوفير كافة الامكانيات، بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل انجاح هذه الاحتفالات، مضيفاً ان كافة الاجراءات الحكومية الصحية تهدف إلى توفير الاجواء الصحية السليمة لهذه الاحتفالات.

وتابع حميد، انه كما استطاعت بيت لحم ان تواجه الظروف السابقة، ونجحت ايضا في استقبال حارس الاراضي المقدسة، وإضاءة شجرة عيد الميلاد، ستنجح في الاحتفالات القادمة، متقدما بالشكر لجميع الجهات على التزامهم بالبروتوكولات الصحية وإعطاء صورة رائعة عن مدينة بيت لحم.

وحول الاغلاق القادم وفترة أعياد الميلاد، قال حميد، انه تم الايعاز للوزارات من أجل توفير الاحتياجات خلال فترة الاغلاق، وفترة الاعياد لكافة القطاعات، وتسهيل دخول المواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى الى المحافظة، مضيفاً ان اجهزة الامن الفلسطينية ومن خلال حواجزها ستقوم بتوفير كل الاحتياجات اللازمة داخل مركز المحافظة، كما يستمر مركز فحص كورونا بالعمل لاستقبال الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

#محافظ بيت لحم #فيروس كورونا #اعياد الميلاد

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

من اصول أفريقية .. الذي احتل بغداد وزيرا للدفاع الأمريكي !

الأخبار الرئيسية

860x484

الاتحاد الاوروبي يكشف هدف زيارته للقطاع.. ويؤكد سندعم احتياجات غزة وسنوفر للفلسطينيين لقاح كورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة

اتحادات الموظفين: الإدارة تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويجب استبدال القيادة الحالية والاونروا ترفض

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية