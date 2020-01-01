محافظ بيت لحم: تسهيلات واجراءات خاصة للاحتفال بأعياد الميلاد

بيت لحم /سما/

قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة العليا في محافظة بيت لحم اتخذ قراراً بتوفير اجراءات خاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في بيت لحم رغم الحالة الوبائية، وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وأضاف حميد، في مؤتمر صحفي عقده في دار المحافظة، ان الجهات المختصة ستقوم بتسهيل الاحتفالات والمناسبات والبروتوكولات الصحية، وتوفير كافة الامكانيات، بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل انجاح هذه الاحتفالات، مضيفاً ان كافة الاجراءات الحكومية الصحية تهدف إلى توفير الاجواء الصحية السليمة لهذه الاحتفالات.

وتابع حميد، انه كما استطاعت بيت لحم ان تواجه الظروف السابقة، ونجحت ايضا في استقبال حارس الاراضي المقدسة، وإضاءة شجرة عيد الميلاد، ستنجح في الاحتفالات القادمة، متقدما بالشكر لجميع الجهات على التزامهم بالبروتوكولات الصحية وإعطاء صورة رائعة عن مدينة بيت لحم.

وحول الاغلاق القادم وفترة أعياد الميلاد، قال حميد، انه تم الايعاز للوزارات من أجل توفير الاحتياجات خلال فترة الاغلاق، وفترة الاعياد لكافة القطاعات، وتسهيل دخول المواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى الى المحافظة، مضيفاً ان اجهزة الامن الفلسطينية ومن خلال حواجزها ستقوم بتوفير كل الاحتياجات اللازمة داخل مركز المحافظة، كما يستمر مركز فحص كورونا بالعمل لاستقبال الحالات التي تظهر عليها الأعراض.