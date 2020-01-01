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الشرطة بغزة تحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية



غزة /سما/

حررت الشرطة في غزة 498 مخالفة بحق المتجاوزين لإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأفادت في بيان صحفي، تحرير شرطة المرور 276 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، فيما حررت 222 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

كما احتجزت إدارة المرور 15 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي نظراً لتكرار مخالفاتها.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة بالشرطة، أنها أغلقت 131 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى توقيف 38 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 20 آخرين بعدم تكرار المخالفة.

ولفتت إلى أنها أوقفت 163 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما أنهت 39 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها أفراح، وبيوت عزاء.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

#غزة #الشرطة الفلسطينية #فيروس كورونا

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