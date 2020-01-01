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هوية سفير إسرائيل في الإمارات نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوية سفير إسرائيل في الإمارات نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الثلاثاء، أن هوية سفير دولة إسرائيل لدى دولة الامارات، سيكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً لمعاريف يقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضع عضو الكنيست آفي ديختر من حزب الليكود، ليكون مرشحًا رئيسيًا لتولي منصب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات.

وأشارت الصحيفة أن بيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو أم يقترح شخصية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، "إنه يرى في ديختر موقع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات، خاصةً وأنه كان لعدة سنوات رئيسًا لجهاز الشاباك".

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