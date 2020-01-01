سفير إسرائيلي: نشعر بالارتياح حيال بيع طائرات "F35" للإمارات

القدس المحتلة /سما/

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته رون ديرمير: إن "تل ابيب ليست قلقة، بل تشعر بالارتياح حيال صفقة بيع طائرات حربية من طراز ’F35’ للإمارات".



وأضاف ديرمير أن الصفقة لا تخرق الالتزام الأمريكي بضمان تفوق إسرائيل النوعي من الناحية العسكرية في الشرق الأوسط.



وفي مقابلة مع قناة "MSNBC" أوضح ديرمير أن ما يقلقه هو إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، داعيًا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى العمل على بلورة اتفاق يمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية ويردعها من الاستمرار في نشاطاتها العدوانية.



ومن جانبه قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة خلال ذات المقابلة: إن اتفاق السلام مع إسرائيل جاء في سياق التغييرات التي تشهدها المنطقة وبسبب الجدل حول إمكانية ضم أراضٍ فلسطينية، وبيّن أن شعوب المنطقة أصبحت منهكة من الصراع والايدلوجيا وتريد فرصًا وعملًا وأملًا.



وأكد السفير الإماراتي في واشنطن أن "ما يقود ذلك فعلًا هو أن هناك الكثير من الحماس، وعدد كبير من الشركات الإسرائيلية تأتي إلى الإمارات من أجل الاستثمار والعكس صحيح".