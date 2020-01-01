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"مكافحة الفساد" تعلن نتائج مسابقة "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت هيئة مكافحة الفساد نتائج مسابقة "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"، والتي نظمتها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.

وجاء الإعلان بحضور رئيس الهيئة أحمد براك، ومسؤول برنامج الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" نادر عطا.

وفازت رغد علاونة بالمركز الأول عن فئة "البوستر"، فيما احتلت إيمان فقهاء المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لصالح ريم انصار، أما عن فئة الفيديو فنال أحمد الريماوي المركز الأول وحل أحمد بدارنة في المركز الثاني، وفازت ميرال لدادوة بالمركز الأول عن فئة الرسوم المتحركة.

وأوضح براك أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع فئة الشباب على المشاركة بجهود تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز وتمكين فئة الشباب في قضايا مكافحة الفساد خاصة وأنهم رواد المستقبل وقادته.

وقال إن لجنة التحكيم تكونت من ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقابة الصحفيين و"مركز شمس".

بدوره، أكد عطا أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسفرت على مدار السنوات عن عقد عشرات المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والمسابقات.

#مكافحة الفساد

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