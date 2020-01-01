وزير الحكم المحلي وبلدية الخليل يدشنان شارع المنطقة الصناعية "الفحص"

الخليل / سما /

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من شارع المنطقة الصناعية "الفحص" جنوب مدينة الخليل.

وقال الصالح إنه مشروع استراتيجي هام طال انتظاره، مؤكداً أنّ الحكومة ملتزمة بالمخصص المقرر تجاه استكمال كافة المراحل المتبقية من المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن توجهات الحكومة من أجل تسهيل حياة المواطنين وربط المنطقة بالكامل مع جميع أطراف المدينة، مشيراً إلى أنّ مدينة الخليل تبقى ضمن أولويات الحكومة رغم الضائقة المالية.

بدوره، أعلن أبو اسنينة أن عطاء المرحلة الثانية من المشروع سيطرح قبل نهاية العام الحالي، مثمناً دور الحكومة في دعمها المتواصل لهذه المشاريع الحيوية.

بدوره، أوضح رئيس قسم الطرق في البلدية طارق شقير أنّ المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تمديد خط تصريف مياه الأمطار بقطر 2م، وتمديد 3 خطوط مياه قُطر 6 إنش، وإعادة هيكلة طبقات التربة لغاية 120سم، بسبب تهتك التربة القديمة بفعل مخلفات مناشير الحجر.

والمشروع ممول من الحكومة وبلدية الخليل بقيمة إجمالية /34/مليون شيقل.