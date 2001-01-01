"أوبو" تطور هاتفا ذكيا بكاميرا قابلة للإزالة

وكالات / سما /

تعمل شركة "أوبو" على تطوير هاتف ذكي بميزات كاميرا مثيرة للاهتمام. .

ووفقا لموقع "91 موبيلز" التقني، فإن براءة الاختراع، التي سجلت من الشركة خلال الفترة الماضية كشفت عن تصميم لهاتف يتميز بكاميرا قابلة للإزالة بشكل كامل عن الهاتف، إذ تنفصل العدسات والمستشعرات وأيضا فلاش "LED" عن الهاتف.

وتُظهر الصور لوحة خلفية للجهاز مع إعداد كاميرات بشكل مستطيل، مع إمكانية إزالة وحدة الكاميرا تماما من الخلف، ما يتيح استخدام وحدة الكاميرا للتصوير وتسجيل الفيديو عن طريق التحكم في الوحدة عن بعد.

كما تضم وحدة الكاميرا القابلة للإزالة موصل "USB" الذي يدعم الاتصال بمنفذ "USB" في الهاتف الذكي لدعم التقاط صور السيلفي أو تسجيل الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو، لهذا فالهاتف لا يحوز على كاميرا أمامية.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي مستشعرات الكاميرا مصحوبة بفلاش "LED" ولوحة دائرة مرنة وموصل مرن من النوع"C" يمكنه الانحناء بزاويتين (90 درجة و 180 درجة) لالتقاط الصور، وتكشف براءة الاختراع -أيضا- أن اللوحة الأم لوحدة الكاميرا ستتضمن "Wi-Fi" و "Bluetooth" و "NFC" للاتصال عن بعد، بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي على بطارية ليثيوم قابلة للشحن.

ولم تعلن شركة "أوبو" بشكل رسمي في الوقت الحالي موعد إطلاق هذا الهاتف الذكي المزود بكاميرا فريدة في السوق.