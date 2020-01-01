فيديو .. مرض غامض يجتاح الهند وهذه أعراضه

نيودلهي / سما

أفادت وسائل إعلام عالمية، بظهور مرض غامض في الهند تسبب في وفاة شخص ونقل أكثر من 227 آخرين إلى المستشفى في ولاية أندرا براديش الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت شبكة (بي بي سي) أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى الهندي ظهرت عليهم العديد من الأعراض، منها فقدان الوعي والغثيان والقيء، ما أدى إلى تزايد قلق السكان.

وحسب الشبكة ذاتها، فإن المسؤولين في الهند بدأوا التحقيق في أسباب المرض الجديد الذي لا يزال مجهول المصدر، مبينة أن الحالة الأولى ظهرت أواخر الأسبوع المنصرم.

بدورها، نقلت صحيفة (إنديان إكسبرس) عن مسؤول طبي في مستشفى إيلورو الحكومي قوله إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وخاصة الأطفال، بدأوا فجأة في التقيؤ.

ولفت المسؤول الهندي في سياق حديثه للصحيفة إلى أن المرضى اشتكوا قبل القيء من حرقة في العين، فيما أغمى على عدد منهم والبعض الآخر عانوا من نوبات صرع.

من جهته، استبعد آلا كالي كريشنا سرينيفاس وزير الصحة الهندي أن يكون سبب المرض الجديد الغامض هو تلوث المياه؛ وذلك عقب إجراء فحوصات مخبرية للمرضى.

وأفاد الوزير سرينيفاس بأن "المرض الجديد لا يزال غامضا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحليلات المخبرية المعمقة الجارية حاليا سوف تكشف ما هيته وأسبابه.

يشار إلى أن المرض الجديد تزامن مع الجهود الهندية المستمرة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، إذ يشهد البلد ثاني أعلى حالات إصابة بالوباء، وولاية أندرا براديش من المناطق الأكثر تضررا.