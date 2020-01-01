  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

علماء الفلك يؤكدون ظهور "نجمة بيت لحم"

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء الفلك يؤكدون ظهور "نجمة بيت لحم"



وكالات / سما /

في 21 ديسمبر كانون الأول 2020، يمكن مشاهدة ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

لأول مرة منذ 800 عام، سيقترب كوكبا المشتري وزحل من بعضهما البعض على مسافة قريبة جدا، مما يشكل "كوكبًا مزدوجًا" ساطعًا.

يمكن رؤية ما يسمى بـ "نجمة بيت لحم"، والتي ستظهر نتيجة تقارب أكبر كواكب المجموعة الشمسية، من أي مكان على الأرض. بحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الأمر يستحق مراقبة الكواكب بعد غروب الشمس في 21 ديسمبر. تقع "نجمة بيت لحم" في الجنوب الغربي، منخفضة فوق الأفق. سيرى سكان البلدان الاستوائية هذه الظاهرة أكثر إشراقًا بالمقارنة مع جميع سكان كوكبنا الآخرين.

في القرن السابع عشر، أكد عالم الفلك الألماني يوهانس كيبلر أن "نجمة بيت لحم" من القصة التوراتية للحكماء الثلاثة ظهرت نتيجة اقتران ثلاثة كواكب في السماء في وقت واحد: كوكب المشتري وزحل والزهرة. ومع ذلك، في عام 2020، لن يشارك الزهرة في الأداء، مفضلا التألق على مسافة ما.

وأكد علماء الفلك من أن نجمة بيت لحم أمر لا بد منه. ستكون المرة التالية التي يلتقي فيها كوكب المشتري وزحل قريبًا جدًا من السماء بعد 60 عامًا - 15 مارس 2080، ثم في عام 2400 فقط.

#الفلك #نجمة بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المستحيل ليس صينيا.. إنتاج رقم "خرافي" من جرعات لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة

اتحادات الموظفين: الإدارة تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويجب استبدال القيادة الحالية والاونروا ترفض

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

860x484 (1)

وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز