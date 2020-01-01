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الصحة العالمية: ليست اللقاحات التي يمكن ان تمنع زيادة إصابات كورونا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: ليست اللقاحات التي يمكن ان تمنع زيادة إصابات كورونا



سما

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم  الثلاثاء إن إجراءات الصحة العامة فقط ، وليس اللقاحات ، هي التي يمكن أن تمنع حدوث موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث يتم إعطاء اللقاحات الأولى في بريطانيا.


قالت الدكتورة مارغريت هاريس ردا على سؤال في إحاطة في جنيف حول ما إذا كانت اللقاحات يمكنها منع زيادة إصابات كورونا  : "اللقاحات أداة عظيمة ، ستكون مفيدة للغاية ، لكن تأثير اللقاح في توفير نوع من الحاجز المناعي لا يزال بعيد المنال".

سيأتي في الوقت المناسب لمنع موجة ثالثة من الحالات في أوروبا.


وأضافت "الأشياء التي يجب القيام بها لمنع الزيادة في الاصابات هي إجراءات الصحة العامة".

#منظمة الصحة العالمية #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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