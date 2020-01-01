وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 19 حالة وفاة، و1595 إصابة جديدة بكورونا دون قطاع غزة، و1429 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: جنين (5)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، طوباس (1)، رام الله والبيرة (1)"، و6 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: الخليل (310)، جنين (127)، نابلس (263)، طولكرم (90)، رام الله والبيرة (202)، سلفيت (39)، قلقيلية (46)، طوباس (26)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (93)، أريحا والأغوار (14)، مدينة القدس (244).

ونوهت إلى عدم وجود معطيات جديدة بالنسبة لعدد الإصابات في قطاع غزة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (119)، جنين (146)، طولكرم (60)، رام الله والبيرة (152)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (20)، قلقيلية (37)، طوباس (99)، قطاع غزة (550)، مدينة القدس (228).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 85 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.