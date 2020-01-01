أبو شرار يبحث مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية ناتاليا أبوستولوفا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

ورحّب أبو شرار برئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، متمنياً لها النجاح والتوفيق في عملها الجديد لدى دولة فلسطين، مثمناً جهود الشرطة الأوروبية في دعم وتطوير السلطة القضائية.

وأضاف، أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حقق عدداً من الإنجازات على صعيد التنظيم وإعادة هيكلة المحاكم ورفد المحاكم النظامية بعدد من القضاة الجدد، ولكنه لم يتم تحقيق كامل مهامه بسبب كورونا وشح الإمكانيات المادية في السلطة القضائية.

وأكد أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يمارس صلاحياته وفقاً للقانون، وأن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مستمر، مشيراً إلى أن علاقته مع المؤسسات الشريكة علاقة تكاملية وبالذات المعهد القضائي الذي يقوم بتنفيذ دورات تدريبة مستمرة للسادة القضاة.

بدورها، أكدت أبوستولوفا على استمرار التعاون المشترك بين الشرطة الأوروبية ومجلس القضاء الأعلى في السنوات القادمة، مشيرة إلى تعيين قاضٍ دولي كخبير من قبل البعثة لتقديم الخبرات اللازمة للقضاء وأن البعثة بصدد تعيين قاضٍ أخر.

وأبدت أبوستولوفا استعداد الشرطة الأوروبية لتقديم كل ما يلزم للقضاء.