  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو شرار يبحث مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية التعاون المشترك

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع رئيسة بعثة الشرطة الأوروبية ناتاليا أبوستولوفا، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

ورحّب أبو شرار برئيسة بعثة الشرطة الأوروبية، متمنياً لها النجاح والتوفيق في عملها الجديد لدى دولة فلسطين، مثمناً جهود الشرطة الأوروبية في دعم وتطوير السلطة القضائية.

وأضاف، أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي حقق عدداً من الإنجازات على صعيد التنظيم وإعادة هيكلة المحاكم ورفد المحاكم النظامية بعدد من القضاة الجدد، ولكنه لم يتم تحقيق كامل مهامه بسبب كورونا وشح الإمكانيات المادية في السلطة القضائية.

وأكد أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يمارس صلاحياته وفقاً للقانون، وأن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مستمر، مشيراً إلى أن علاقته مع المؤسسات الشريكة علاقة تكاملية وبالذات المعهد القضائي الذي يقوم بتنفيذ دورات تدريبة مستمرة للسادة القضاة.

بدورها، أكدت أبوستولوفا على استمرار التعاون المشترك بين الشرطة الأوروبية ومجلس القضاء الأعلى في السنوات القادمة، مشيرة إلى تعيين قاضٍ دولي كخبير من قبل البعثة لتقديم الخبرات اللازمة للقضاء وأن البعثة بصدد تعيين قاضٍ أخر.

وأبدت أبوستولوفا استعداد الشرطة الأوروبية لتقديم كل ما يلزم للقضاء.

#الشرطة الأوروبية

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المستحيل ليس صينيا.. إنتاج رقم "خرافي" من جرعات لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

اتحادات الموظفين: الإدارة تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويجب استبدال القيادة الحالية

وزيرة الصحة: تسجيل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1429 حالة

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

860x484 (1)

وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز