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طالع الأسماء .. نتائج قرعة المستفيدين من القرض الحسن للزواج في غزة

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع الأسماء .. نتائج قرعة المستفيدين من القرض الحسن للزواج في غزة



غزة / سما /

أجرى صندوق دعم الشباب التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة، يوم الثلاثاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة ديسمبر 2020.

وحضر مراسم القرعة رئيس الهيئة أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة أميرة هارون، ومدير عام الشباب جمال العقيلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عارف بكر.

وأوضح محيسن أن القرض يأتي "انطلاقًا من جهود الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب في قطاع غزة بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار إلى أن الصندوق يسعى لتوسيع خدماته التي يقدمها للشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

وأضاف "يأتي هذا القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج".

ووفق محيسن؛ قدّم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من 6 ملايين دولار لأكثر من 3000 شاب، وأنهى مؤخرًا توزيع المنحة القطرية للزواج التي استفاد منها أكثر من 500 شاب بقيمة 2 مليون دولار.

ولفت إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 612 شابًا، سيحصل 70 منهم على قرض حسن بقيمة 2000 دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة 50 دولار شهريًا.

وأكد محيسن ضرورة زيادة الدعم المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب في مجالات متعددة.

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