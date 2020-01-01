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الاحتلال يطلق النار على حارس شباب الأمعري

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار على حارس شباب الأمعري



الضفة المحتلة / سما /

أصيب محمد أبو لبن حارس مرمى فريق شباب الأمعري بجروح خطيرة, بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب حاجز "قلنديا" شمال القدس المحتلة الاثنين.

وكان أبو لبن متجها لمباراة فريقه الأمعري أمام جبل المكبر, التي جرت على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس, لحساب الأسبوع الثامن من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

ووصفت مصادر طبية إصابة الحارس الثاني لفريق شباب الأمعري, بالخطيرة, خاصة أنه احتاج لعملية جراحية على الفور.

يشار إلى أن الاحتلال سبق له اعتقال نعيم أبو عكر حارس مرمى أهلي الخليل, قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من احتجازه.

#شباب الأمعري #قلنديا #محمد أبو لبن

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