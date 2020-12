شاهد أول شخص بالعالم يتلقى لقاح فايرز ضد كورونا

أصبحت مارغريت كينان، وهي جدة تبلغ من العمر 90 عاماً، أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خارج التجارب، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا بحملة تطعيم لسكانها.

التحصن ضد كورونا

واستقيظت كينان مبكراً، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري بوسط إنجلترا صباح اليوم الثلاثاء، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك قبل أسبوع من بلوغها 91 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كينان قالت أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني: "أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19″، مضيفةً: "هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم العام (الحالي)".

كانت كينان، التي يناديها أصدقاؤها بماجي، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات، وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط، ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصاً أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

من جانبها، قالت بارسونز، التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا منذ 24 عاماً، إن الأشهر القليلة الماضية كانت قاسية على الجميع، لكن يبدو أن هناك بصيصاً من الأمل.

