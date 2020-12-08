شاهد أول شخص بالعالم يتلقى لقاح فايرز ضد كورونا

وكالات

أصبحت مارغريت كينان، وهي جدة تبلغ من العمر 90 عاماً، أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا خارج التجارب، في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا بحملة تطعيم لسكانها.

التحصن ضد كورونا

واستقيظت كينان مبكراً، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري بوسط إنجلترا صباح اليوم الثلاثاء، 8 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك قبل أسبوع من بلوغها 91 عاماً، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

كينان قالت أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني: "أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19″، مضيفةً: "هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم العام (الحالي)".

كانت كينان، التي يناديها أصدقاؤها بماجي، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات، وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط، ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصاً أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

من جانبها، قالت بارسونز، التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا منذ 24 عاماً، إن الأشهر القليلة الماضية كانت قاسية على الجميع، لكن يبدو أن هناك بصيصاً من الأمل.

90-year-old Margaret Keenan is the first to receive the Pfizer/BioNTech vaccine, administered by Matron May Parsons, as UK's mass vaccination programme begins https://t.co/3eBGv3RUsU pic.twitter.com/ltWAL8uDmr — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 8, 2020



خطوة سبَّاقة لبريطانيا

وبدأت المملكة المتحدة طرح لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك"، لتصبح بذلك أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها، فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

تُعد بريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، بعدما سجلت أكثر من 61000 وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير المسار من خلال طرح لقاح فايزر/بيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

في المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وإلى جانب بريطانيا بدأت روسيا في عملية تلقيح لمواطنيها، معتمدة بذلك على لقاحها الخاص المُسمى "سبوتنيك V"، كذلك من المتوقع أن تبدأ دول أخرى في عمليات التلقيح، إذ أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، على أبعد تقدير، من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص للقاح فايزر/بيونتيك.