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بوابة التوظيف .. النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوابة التوظيف .. النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 نتائج الشفوي



الرباط / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، النتائج النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2020 - 2021 نتائج الشفوي في جميع الولايات.

وقالت وزارة التربية الوطنية في بيان لها إنه تم نشر نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2020 ملحقي الإدارة والاقتصاد بالإضافة إلى الملحقين الاجتماعيين والتربويين في كافة الجهات.

وأفادت بأن الروابط المرفقة تتضمن لوائح الناجحين في مباراة توظيف أساتذة أطر الأكاديميات بالتعاقد 2020 الشفوية لكل الجهات، مشيرة إلى أنها متاحة على بوابة التوظيف "tawdif men gov".

بوابة التوظيف tawdif men gov: اضغط هنا

وتتضمن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد، أكاديمية فاس مكناس، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، الجهة الشرقية، الدار البيضاء، جهة مراكة، طنجة تطوان الحسيمة، درعة تافيلالت، الرباط سلا القنيطرة.

وأشارت إلى أن التسجيل في المراكز الجهوية للتربية والتكوين قد فتح رسميا يوم أمس، مشددة على ضرورة إرفاق كل البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة بهذا الشأن.

وأتاحت التسجيل للناجحين في مباراة التعاقد بالتعليم، شعب التعليم الثانوية اللغة العربية والملحق التربوي والثانوي اللغة الفرنسية بالإضافة إلى التدريس الابتدائي المزدوج.

وأفادت بأن الناجحين في مباراة توظيف الأساتذة والملحقين كافة دورة نوفمبر عليهم إحضار نسخة من الإجازة ونسختين من البطاقة الوطنية للتعريف، وكذلك ملف ورق مقوى عليه البيانات.

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