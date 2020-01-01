التعليم و إنجاز فلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في مجالات حيويّة

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين عماد الهندي، مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج ونشاطات تدريبية للطلبة (أعمار 8-17 عاما) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بموجب المذكرة سيتم تدريب الطلبة من خلال ثلاثة محاور أساسية: أولها المعرفة المالية؛ التي تهدف لتزويد الطلبة بالمعرفة والخبرة العملية؛ لضمان تعزيز قدرتهم على إدارة أموالهم بحكمة وبناء ثروتهم. أما المحور الثاني فيتعلق بريادة الأعمال، بشكل يتيح للطلبة تنفيذ مشاريعهم الخاصة، بحيث يقوم متطوع القطاع الخاص بتمكين مهارات تنظيم المشاريع لدى الطلبة؛ من خلال إشراكهم في التخطيط وتنفيذ المشاريع، وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية والإدارية الأساسية، وإفادتهم في حل المشاكل التي تواجههم.

فيما يُركّز المحور الثالث على تدريب الطلبة في مجال الجهوزية للعمل، بشكل يسهم في مساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية تخص مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتعزز لديهم المهارات التي تُسهم بنجاحهم في عالم الأعمال، وذلك من خلال تبادل الخبرات مع متطوعي القطاع الخاص، بحيث يتم مناقشة سبل توليد الثروة وإدارتها على نحو فعال وريادي، إضافةً لاطّلاع الطلبة على فرص العمل المتوفرة في السوق.

وفي السياق، أكد عورتاني والهندي الاعتزاز بالتعاون والشركة لخدمة قطاع التعليم، بما يضمن تطوير مهارات الطلبة وضمان مستقبل أفضل لهم، مؤكدين أهمية هذه المذكرة وما تتضمنه من محاور تدريبية للطلبة في مجالات حيوية؛ ليكونوا قادرين على إنجاز مشاريعهم الخاصة.