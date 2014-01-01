الأسير محمد داود يدخل عامه الـ 34 في الأسر

رام الله / سما /

دخل الأسير محمد عادل داود (59 عاما) من قلقيلية، اليوم الثلاثاء، عامه الـ34 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسير داود اعتقل في الثامن من ديسمبر عام 1987، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وعددهم 26 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن "صفقات تبادل الأسرى" جرت على مدار سنوات اعتقالهم، وكان آخرها في آذار عام 2014، علما أن هناك أسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 من قدامى الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار"، منهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ومدتها (41 عاما).

وفقد الأسير داود والديه وهو في الأسر، وحرمت سلطات الاحتلال أفراد عائلته من زيارته لذرائع أمنية لمدة خمس سنوات، إلى أن سُمح لأشقائه الثلاثة بزيارته حيث يقبع في سجن "جلبوع"، ويعاني من مرض الصدفية، وكذلك من مشاكل حادة في الأسنان والمعدة، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل.