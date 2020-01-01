استمرار مبابي في سان جيرمان مرتبط بهذا النجم!

وكالات / سما /

اقتحم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول مفاوضات إدارة النادي الفرنسي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن مبابي متردد في تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022، لأنه يريد الحصول على ضمانات معينة من إدارة ناديه الفرنسي.

وأكدت "لو باريزيان", أن النجم الفرنسي رحّب بالتفاوض حول تمديد التعاقد داخل "حديقة الأمراء"، لكنه يطلب ضمانات رياضية في المقام الأول.

ولفتت إلى أن البقاء في باريس، لن يضر المهاجم الفرنسي الشاب ماديا مقارنة بالعروض المقدمة له من ليفربول وريال مدريد، حيث يتقاضى مبابي 1.9 مليون يورو شهريا.

وذكرت أن مبابي مهتم كثيرا بما تنتهي إليه مفاوضات النادي "الباريسي"، لتمديد تعاقد زميله نيمار دا سيلفا هذه الفترة.