  1. الرئيسية
  2. الرياضة

استمرار مبابي في سان جيرمان مرتبط بهذا النجم!

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار مبابي في سان جيرمان مرتبط بهذا النجم!



وكالات / سما /

اقتحم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، الجدل المثار حول مفاوضات إدارة النادي الفرنسي، لتجديد عقد زميله كيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية, أن مبابي متردد في تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2022، لأنه يريد الحصول على ضمانات معينة من إدارة ناديه الفرنسي.

وأكدت "لو باريزيان", أن النجم الفرنسي رحّب بالتفاوض حول تمديد التعاقد داخل "حديقة الأمراء"، لكنه يطلب ضمانات رياضية في المقام الأول.

ولفتت إلى أن البقاء في باريس، لن يضر المهاجم الفرنسي الشاب ماديا مقارنة بالعروض المقدمة له من ليفربول وريال مدريد، حيث يتقاضى مبابي 1.9 مليون يورو شهريا.

وذكرت أن مبابي مهتم كثيرا بما تنتهي إليه مفاوضات النادي "الباريسي"، لتمديد تعاقد زميله نيمار دا سيلفا هذه الفترة.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #مبابي

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

انخفاض سعر صرف الدولار

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المستحيل ليس صينيا.. إنتاج رقم "خرافي" من جرعات لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

اتحادات الموظفين: الإدارة تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويجب استبدال القيادة الحالية

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق" و إسرائيل تقترب إلى هناك بسرعة

وزارة الصحة : 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

860x484 (1)

وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز