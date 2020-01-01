بوجبا يريد الانتقال لريال مدريد بعد تصريحات موكله

وكالات / سما /

أكد موقع “جول” العالمي بأن اللاعب بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد ، يمني النفس في الانتقال لنادي ريال مدريد ، بعد تصريح وكيل أعماله مينو رايولا الأخير.

وصرح مينو رايولا في تصريحات خاصة لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية بأن وقت بول بوجبا قد انتهى في مانشستر يونايتد، مؤكداً بأنه سيرحل عن النادي في القريب العاجل.

وأشار مينو رايولا في تصريحاته أيضاً إلى أن يوفنتوس الإيطالي قد يكون فريق بول بوجبا المقبل، مؤكداً بأن الحل الأمثل للجميع هو رحيل بوجبا في سوق الانتقالات الشتوية.

وأضاف الموقع بأنه بالرغم من تصريح مينو رايولا الصريح بإمكانية انضمام وكيله لفريق يوفنتوس، إلا أن الفرنسي بول بوجبا يتمنى اللعب بقميص ريال مدريد.

ويعتبر ريال مدريد حلم من أحلام بول بوجبا، حيث صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته الشديدة في الانضمام للنادي الملكي.

وأكمل الموقع أن بول بوجبا لم يحسم موقفه بعد، ولكنه يميل أكثر لريال مدريد الذي حاول التعاقد معه في أكثر من مناسبة.

الجدير بالذكر أن عقد الدولي الفرنسي بول بوجبا سينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2022.