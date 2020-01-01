  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم ثلاثة مساكن على الأقل ويشرد 35 مواطنا في شلال العوجا شمال أريحا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مساكن على الأقل، وشردت 44 مواطنا من ساكنيها، في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد رئيس بلدية بلدة العوجا صلاح فريجات ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت التجمع، وشرعت بهدم أربعة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين: هاني ونجله عطا طريفات، وتأوي 25 فردا، وسليمان داوود طريفات، وتأوي 10 أفراد، محمد ياسين موسى رشايدة، وتأوي 9 أفراد.

واضاف أن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأغلقوا كافة مداخل التجمع، ومنعت دخول الطواقم الصحفية والحقوقية، مشيرا إلى ان عملية الهدم مستمرة حتى اللحظة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

انخفاض سعر صرف الدولار

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

المستحيل ليس صينيا.. إنتاج رقم "خرافي" من جرعات لقاح كورونا

الأخبار الرئيسية

اتحاد موظفي الأونروا: الإدارة حاليا تقوم بالتحضير لقرارات غير مسبوقة ويطالب باستبدال القيادة الحالية

يديعوت : "عمل عسكري ضد إيران يحوم في الأفق"

وزارة الصحة : 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو الذي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

860x484 (1)

وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز