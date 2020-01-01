الاحتلال يهدم ثلاثة مساكن على الأقل ويشرد 35 مواطنا في شلال العوجا شمال أريحا

أريحا / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 مساكن على الأقل، وشردت 44 مواطنا من ساكنيها، في تجمع شلال العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد رئيس بلدية بلدة العوجا صلاح فريجات ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت التجمع، وشرعت بهدم أربعة مساكن تعود ملكيتها للمواطنين: هاني ونجله عطا طريفات، وتأوي 25 فردا، وسليمان داوود طريفات، وتأوي 10 أفراد، محمد ياسين موسى رشايدة، وتأوي 9 أفراد.

واضاف أن المواطنين تصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأغلقوا كافة مداخل التجمع، ومنعت دخول الطواقم الصحفية والحقوقية، مشيرا إلى ان عملية الهدم مستمرة حتى اللحظة.