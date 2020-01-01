وزارة الصحة : 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه لم يتم إجراء فحوصات خلال 24 ساعة بسبب تأخر وصول مواد الفحص للمختبر المركزي بعد توقفه ليومين.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 25592 إصابة بينها 10091 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 15346 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 155 حالة.

وقالت إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 372 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 153.