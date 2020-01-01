  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والمعلمين إلى مدارسهم

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين في منطقة الثعلة شرق بلدة يطا من الوصول الى أراضيهم، كما منعت معلمي مدرسة سوسيا في مسافر يطا من الوصول لمدرستهم.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الطريق المؤدي الى منطقة الثعلة، واحتجزت المزارعين ومنعتهم من الوصول الى اراضيهم المهددة بالاستيلاء.

وقال جبور، إن الثعلة  التي يسكنها عشرات المواطنين، يعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي، مضيفا ان الاحتلال يحاول بشكل متواصل تهويدها لصالح توسيع المستوطنات.

وفي السياق، منعت قوات الاحتلال معلمي مدرسة سوسيا من الوصول الى مدرستهم، واحتجزتهم قبل إطلاق سراحهم، وهددتهم بالاعتقال والطرد.

#الاحتلال #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..

شاهد .. ملخص هدف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2020

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

طالع التفاصيل .. الحكومة تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

شاهد : رفع علم إسرائيل وسط طهران مع عبارة "شكرا للموساد"

صحيفة: حنان عشراوي تقدّم استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 6 وفيات بفيروس كورونا و550 حالة تعافٍ في غزة

النخالة : الانفلات العربي الخليجي تجاه العدو الذي حطم كل المعايير الأخلاقية والدينية والوطنية

860x484 (1)

وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز

اسرائيل: الجميع يعتقد أن الضم توقف بعد اتفاقيات التطبيع لكن في الواقع نستمر سريعًا نحو ضم الضفة

صحة غزة: نسير بمساريْن متوازييْن بشأن التعامل مع فيروس كورونا..!