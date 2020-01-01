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إصابات بالاختناق واعتقال 3 مواطنين بمخيم عقبة جبر جنوب في أريحا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، واعتقل 3 مواطنين بينهم شقيقان، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوبي غرب أريحا.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني الغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات الاختناق عولجت ميدانيا.

وأضافت، أن الاحتلال اعتقل الشقيقين يحيى ويوسف نسيم المقيطي، بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما، كما اعتقلت المواطن أكرم المقيطي بعد أن داهمت منزله وفتشته.

#إصابات #مخيم عقبة جبر

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