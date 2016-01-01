ظريف يغرد باللغة العربية ويوجه رسالة إلى "بعض دول الجوار

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "بعض جيران إيران يطالب الغرب بأن يكون جزءا من عملية التفاوض"، مؤكدا على أن بلاده على "استعداد دائم للحوار مع جيرانها".

وكتب الوزير الإيراني، في تغريده على تويتر، "‏يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزء من عملية التفاوض مع إيران"، مضيفا: "نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة، فتدخلاتهم هي أساس المشاكل. نحن على استعداد دائم للحوار مع جيراننا وترجمناه في طرح مشاريع أمن المنطقة 1986 ومجمع الحوار الإقليمي 2016 ومبادرة هرمز للسلام 2019".

​وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، ردت أمس الاثنين، على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها"، مؤكدا أن "العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع".