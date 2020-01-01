قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطناً

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 17 مواطناً في حملات دهم واقتحام لعدة مناطق.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد وعمر مروان عبيد من بلدة العيساوية شرق القدس.

وفي نابلس، اعتقلت القوات المربي المحرر نضال أبو رميلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مجدي مرشد الزعاقيق عوض والفتى إبراهيم رامي بسام الزعاقيق والشاب عبيدة غازي حسن عادي من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتقلت القوات عبدالله سمير الرجبي، فيما اعتقل الطالب الجامعي والأسير السابق محمود عصافرة وهو من بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، إسماعيل خليل الزير، والأسير المحرر عبدالله عوض عبيات، والنائب السابق في التشريعي خالد طافش، كما اعتقلت القوات الشاب حمزة طالب أبو دية.

وفي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال محمد أكرم المقيظي، والشقيقان يحيى ويوسف المقيظي.

وفي الداخل الفلسطيني، اعتقلت مخابرات الاحتلال الناشطين مجد وورد كيال بعد مداهمة منزلهما في مدينة حيفا.