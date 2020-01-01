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الصحة الاسرائيلية: تسجيل اعلى رقم إصابات بكورونا منذ شهرين

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: تسجيل اعلى رقم إصابات بكورونا منذ شهرين



القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة ، إلاسرائيلية تسجيل 1837 مريضا إضافيا بكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة ، وهي أعلى نسبة منذ نحو شهرين.

وبلغ عدد المرضى الخطيرين 315 حالة ، و 107 على أجهزة تنفس. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها الليلة الماضية هو 67.081 فحص وبالتالي فإن 2.8٪ من جميع الاختبارات إيجابية.

وفرض المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، أمس، الإثنين، إغلاقًا ليليًا اعتبارًا من يوم غدٍ، الأربعاء، على أن تحظر الأنشطة التجارية وتفرض قيود على التنقل بين المناطق خلال فترة الإغلاق الليلي.

كما قرّر "كابينيت كورونا" إلزام الأشخاص العائدين من خارج البلاد ومن الدول الحمراء بشكل خاص بالخضوع لفحوصات لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، باعتبار ذلك شرطًا للسماح بالمكوث في حجر صحي منزلي (إذا لم يتم الخضوع للفحص فسيلزم الشخص بالمكوث في حجر صحي في فندق)، بالإضافة إلى فتح المجمعات التجارية والأسواق وفقا للقواعد المنصوص عليها ضمن الخطة التجريبية، باستثناء داخل "المناطق الحمراء".

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