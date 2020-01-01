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أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت أسعار الذهب، في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
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