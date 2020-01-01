وصول وفد سفراء الإتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز

غزة / سما /

وصل وفد دبلوماسي أوروبي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، في زيارة ستستمر عدة ساعات.

ويترأس الوفد ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف، ويضم سفراء وقناصل الاتحاد البالغ عددهم 22، بينهم سفراء فرنسا وألمانيا وبلجيكا المعتمدون لدى فلسطين.

وسيطلع الوفد على الأوضاع الصحية والظروف المعيشية في القطاع، حيث سيزور مستشفى غزة الأوروبي المخصص لمرضى فيروس كورونا، وبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي.

ولم يعرف فيما إذا كان الوفد سيلتقي بأي من قيادات حماس، إلا أنه قبيل مغادرته غزة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا.