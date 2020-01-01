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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم طالبان من الخليل

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم طالبان من مدرسة بيت امر شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود رائد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمالا، وعبد الله سمير الرجبي من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت امر شمال الخليل الطالبين مجدي مرشد زعاقيق (16عاما)، وابراهيم رامي زعاقيق (16عاما) ونقلتهما الى معسكر عصيون شمال البلدة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بيت أمر الشاب عبيدة غازي عادي خلال مداهمة منزل عائلته، وأقدمت على كسر الباب الرئيسي، ما أدى إلى إصابة زوجته قمر احمد عادي برضوض وكدمات بعدما سقط الباب عليها خلال محاولتها فتحه للجنود لتجنب كسره.

#الاحتلال #الخليل

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