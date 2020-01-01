نتنياهو يرشح ديختر ليكون سفيرًا لدى الإمارات

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وضع عضو الكنيست آفي ديختر من حزب الليكود، ليكون مرشحًا رئيسيًا لتولي منصب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات.

وبحسب الصحيفة، فإن هوية السفير ستكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية، ما بين نتنياهو وحليفه بيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، الذي لم يقرر بعد فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو أم يقترح شخصية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، "إنه يرى في ديختر موقع ثقة وشخصية مرموقة بإمكانها أن تحقق النجاحات، خاصةً وأنه كان لعدة سنوات رئيسًا لجهاز الشاباك".

وردًا على سؤال حول استعداده للعمل في منصب دبلوماسي رفيع، قال ديختر إنه يخدم في عدة مناصب ولا يسعى لأي منصب آخر.

وظهر اسم ثانٍ المعروف باسم "ماعوز" أحد أفراد مجلس الأمن القومي ومقرب من رئيسه مئير بن شبات، حيث لعب ماعوز دورًا نشطًا للغاية في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ينظر إلى ماعوز كمرشح ثانٍ لمنصب السفير لدى الإمارات.

وأشارت إلى أن كل ذلك مجرد تقييمات ولم تتلق حتى الآن أي مؤسسة إخطارًا رسميًا بذلك.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، تعيين شخص مهني في منصب السفير.

ولا توجد الآن أي اتصالات بين نتنياهو وأشكنازي حول ذلك، حيث قالت وزارة الخارجية إنه بعد افتتاح السفارة المتوقع في يناير/ كانون الثاني المقبل، سيتم تعيين السفير وسيكون ممثلًا دبلوماسيًا رفيعًا.

ومن المقرر أن تفتح السفارة في أبو ظبي الشهر المقبل، من خلال حفل "حانوكا"، والذي يجري التجهيز له من قبل ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث سيحضره العديد من الشخصيات.