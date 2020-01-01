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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، اتخاذ الحكومة عدة قرارات للحد من انتشار "كورونا"، ومنها اغلاق 4 محافظات لأسبوع، واستمرار الاغلاق الليلي يومي الجمعة والسبت، وخبر تسجيل 20 وفاة و1720 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع.

كما أبرزت الصحف الثلاث /القدس، الحياة الجديدة، الأيام/ إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال الحي في الدهيشة وقلنديا واعتقالات واسعة، والاستيلاء على مئات الدونمات وعمليات تجريف وهدم واقتلاع أشجار.

وفيما يلي أبرز العناوين: القدس: -إصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال الحي في الدهيشة وقلنديا واعتقالات واسعة ومصادرة مئات الدونمات وعمليات تجريف وهدم واقتلاع أشجار.

-الحكومة تقر إغلاق نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم ابتداء من مساء الخميس ولمدة 7 أيام للحد من انتشار كورونا.

-رؤساء بعثات الدول الأوروبية يزورون غزة اليوم.

-20 وفاة و1720 اصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.

-بلينكن: بايدن يؤيد حل الدولتين وسيعيد المساعدات للفلسطينيين.

الحياة الجديدة: -20 وفاة و1720 اصابة جديدة بكورونا والصحة العالمية سلمت 19500 مادة فحص الفيروس لغزة.

-الحكومة تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا ومجلس الوزراء يقرر اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار.

-تصعيد احتلالي: اصابات بالرصاص في مخيمي قلنديا والدهيشة والاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس وهدم غرفتين واقتلاع أشجار بالضفة والشروع بمسح نحو 35 ألف دونم في الأغوار.

-بلينكن: بايدن يعارض الضم ويؤيد حل الدولتين وسيجدد الدعم للسلطة.

-نائبة هولندية تدعو حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراء فعال ضد اسرائيل لقتلها الطفل أبو عليا وتظاهرة طلابية أمام جامعة تل أبيب احتجاجا على اغتياله.

الأيام: -اغلاق نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم لأسبوع واستمرار الاغلاق الليلي ويومي الجمعة والسبت ومنع الحركة بين جميع المحافظات وتشديد الإجراءات الوقائية.

-الاحتلال يقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس.

-اصابة تسعة شبان بالرصاص في مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال مخيمي قلنديا والدهيشة.

-كورونا: 20 وفاة ورصد 1720 اصابة بينها 494 في محافظتي نابلس والخليل.

-أوتشا: زيادة كبيرة غير مسبوقة بإصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية.

#الصحف الفلسطينية

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