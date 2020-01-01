إصابة عضو كنيست بكورونا ونتنياهو لن يدخل العزل

القدس المحتلة / سما /

أعلن دافيد بيتان عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، الليلة الماضية، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأشار بيتان في تغريدة له عبر تويتر أنه يعاني من أعراض خفيفة ولكنه بخير. بحسب القناة العبرية السابعة.

وحضر بيتان يوم الخميس الماضي، حفل استقال 316 مهاجرًا من يهود الفلاشا القادمين من اثيوبيا، وذلك بحضور بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش، وغابي أشكنازي وزير الخارجية، ومسؤولين كبار.

وقال مكتب نتنياهو إنه لن يدخل في العزل الصحي رغم تواصله مع بيتان خلال الحفل، مشيرًا إلى أنه كان بالقرب منه فقط أقل من 15 دقيقة، وبالتالي لا يوجد داعٍ للدخول في العزل.

فيما أعلن عدد من أعضاء الكنيست المخالطين لبيتان دخولهم في الحجر الصحي احتياطيًا.