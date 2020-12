شاهد.. ترامب: أمريكا أصبحت "دولة من العالم الثالث"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت “مثل دولة من العالم الثالث”، في الوقت الذي يواصل فيه ترديد مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في كلمة موجزة للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “لقد تم تزوير الانتخابات.. إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، وتجد أن الانتخابات تم تزويرها بالكامل”، مضيفا: “إنه أمر مخزي لبلادنا.. فهي تشبه دولة من العالم الثالث”.

JUST IN: President Trump continues to make false claims about the election: "It was a rigged election. You look at the different states, the election was totally rigged. It's a disgrace to our country. It's like a third world country." pic.twitter.com/LvDDHdlllu