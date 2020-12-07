  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. ترامب: أمريكا أصبحت "دولة من العالم الثالث"

الإثنين 07 ديسمبر 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ترامب: أمريكا أصبحت "دولة من العالم الثالث"



واشنطن /سما/ د ب أ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت “مثل دولة من العالم الثالث”، في الوقت الذي يواصل فيه ترديد مزاعمه التي لا تستند إلى أدلة بشأن تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب في كلمة موجزة للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “لقد تم تزوير الانتخابات.. إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، وتجد أن الانتخابات تم تزويرها بالكامل”، مضيفا: “إنه أمر مخزي لبلادنا.. فهي تشبه دولة من العالم الثالث”.

ورفض مسؤولون بالولايات مزاعم ترامب، ومن بينهم أعضاء من حزبه الجمهوري، حيث يتعرض بعضهم الآن لمضايقات.

ومن بين مزاعم ترامب التي لا تستند إلى أدلة أن ماكينات التصويت تم التلاعب بها من أجل تحويل الأصوات في غير صالحه.

وفي الوقت ذاته، يمضي الرئيس المنتخب جو بايدن قدما في عملية انتقال السلطة، حيث أعلن عن اسماء المسؤولين الذين اختارهم لشغل المناصب الرئيسية في إدارته.

ومن المقرر أن يتولى بايدن الرئاسة عصر يوم 20 كانون الثاني/يناير المقبل، بعد أن باءت جميع محاولات ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات بالفشل.

#دونالد ترامب #الانتخابات الامريكية 2020 #الولايات المتحدة #امريكا #دول العالم الثالث #تزوير الانتخابات #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. ملخص هدف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي 2020

وفاة زوجة قيادي في حركة حماس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

اسعار العملات مقابل الشيكل

طالع التفاصيل .. الحكومة تقر إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

إسرائيل : الحرب القادمة على عدة جبهات ستكون قاسية جدا ومدمرة ..هل تشارك الجهاد الاسلامي ؟

احتفاء واسع بهجوم تركي الفيصل على إسرائيل وصف بأنه "لم يبق ولم يذر"

حماس تعلق على زيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة غداً..

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: نسير بمساريْن متوازييْن بشأن التعامل مع فيروس كورونا..!

أولمرت: نتنياهو لم يرغب قط في تقديم حل وسط مع الفلسطينين..وهناك إمكانية لإحداث تقدم بالقضية

77

شاهد: الصحة بغزة تنشر صورة توضيحية للبروتوكول الصحي الجديد لفحص فيروس كورونا

وزارة المالية تتسلم 99 مليون شيكل إضافية من أموال المقاصة

داخلية غزة توضح تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت..